Garcia schittert: "Meest bijzondere duel voor NAC"

In de Jupiler League groeide Manu Garcia vorig seizoen uit tot een heuse sensatie en de Spaanse spelmaker heeft het afgelopen weekend ook in de Eredivisie laten zien. De behendige spelmaker was de belangrijkste man bij NAC Breda, dat knap met 0-2 won van Feyenoord. Hij kijkt tevreden terug op zijn optreden.



Bij alle gevaarlijke momenten van NAC was de aanvallende middenvelder betrokken. "Voor het eerst dit seizoen stond ik op tien. Het enige wat ik wilde, is de bal hebben en met de bal spelen. Ik kon me laten vallen naar de zijkanten, inzakken en het spel verdelen. Ik speel waar de trainer me nodig heeft, hij bepaalt, maar op tien heb ik wel veel meer vrijheid", legt hij uit aan BN De Stem.



Dat hij uitgerekend tegen Feyenoord zo goed speelde, vindt hij prachtig. "En dan in De Kuip, tegen de kampioen... Ja, dit is de mooiste van allemaal. Mijn meest bijzondere wedstrijd in het shirt van NAC."