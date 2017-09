Höwedes nog niet fit, Moreno twijfelgeval bij AS Roma

13:31 – Het debuut van Benedikt Höwedes voor Juventus laat nog even op zich wachten. De Duitser kampt met een dijbeenblessure en is daardoor voorlopig nog niet in staat om te spelen voor de club uit Turijn.



Dat meldt Juventus op het digitale thuis van de club. De verdediger heeft de blessure vorige week opgelopen op de training en staat daardoor vermoedelijk vier weken buitenspel. De komende dagen zal er meer duidelijkheid komen over de precieze ernst van de blessure, meldt de topclub. Juventus speelt in de Champions League woensdag thuis tegen Olympiakos.



Moreno twijfelgeval

Bij AS Roma heeft Héctor Moreno de ziekenboeg opgezocht. De verdediger, die afgelopen zomer werd overgenomen van PSV, ondervindt hinder van een lichte dijbeenblessure. De 29-jarige verdediger is daardoor een twijfelgeval voor de ontmoeting van woensdag met Qarabag in de Champions League.