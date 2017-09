Villarreal vindt in eigen gelederen nieuwe coach

15:11 – Villarreal heeft er niet lang over gedaan om een nieuwe trainer aan te stellen. Maandagmorgen werd Francisco Escriba Segura de laan uitgestuurd bij de Spaanse club en enkele uren later is er al een nieuwe oefenmeester aangesteld. Het gaat om Javi Calleja, die al bij The Yellow Submarine werkte.



Calleja is een bekend gezicht bij de club, aangezien hij er ook als speler onder contract stond. Tussen 1999 en 2006 droeg hij het tricot van de Spaanse club, waarna hij aan de slag ging als jeugdtrainer. Hij was tot op heden de coach van Villarreal B. Nu mag hij het dus laten zien bij de hoofdmacht van de club.



Villarreal staat veertiende in La Liga. Vorig seizoen werd het knap vijfde in de competitie.