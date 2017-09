City zonder Kompany en Gündogan in 'test' tegen Shaktar

16:36 – Manchester City moet het in de wedstrijd tegen Shaktar Donetsk van dinsdagavond nog zonder Vincent Kompany en Ilkay Gündogan stellen. Het duo traint inmiddels wel weer mee, maar is niet opgenomen in de selectie voor het Champions League-duel.



Daarentegen is Benjamin Mendy mogelijk wel beschikbaar voor het treffen met Shaktar, zo laat Pep Guardiola weten op de website van Manchester City. De Fransman viel tijdens het competitieduel met Crystal Palace (5-0 zege) geblesseerd uit, maar de schade valt mee. "Hij zal een test ondergaan om te zien of hij op tijd fit is."



Zowel Manchester City als Shaktar Donetsk won de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Guardiola ziet het treffen met de ploeg uit Oekraïne als een goede test voor City. "Het is een thuiswedstrijd en dat geeft ons het vertrouwen dat we zullen scoren. De hoeveelheid kansen die we creëren is gelijk aan vorig seizoen. We moeten nu werken aan de vastigheden binnen het elftal. Het kan altijd nog beter en dit wordt een goede test voor ons", besloot de manager.



De andere wedstrijd in groep F gaat tussen Napoli en Feyenoord. Beide duels worden om 20.45 uur afgewerkt. Manchester City is na één speelronde op doelsaldo koploper in de poule.