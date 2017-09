Hasi houdt het maar vijf speelronden vol bij Olympiakos

16:44 – Het doek is gevallen voor Besnik Hasi bij Olympiakos Piraeus. De Kosovaarse hoofdtrainer werd maandag uit zijn functie ontheven door de Griekse topclub, nadat hij afgelopen weekend onderuit was gegaan in de topper tegen AEK Athene.



Afgelopen weekend ging Olympiakos met 3-2 ten onder tegen de concurrent en die nederlaag viel niet in goede aarde bij de clubleiding. Direct na de zeperd is de directie tot actie overgegaan en is besloten om afscheid te nemen van Hasi. Olympiakos draaide niet goed in de eerste vijf speelronden en bezet de vierde positie in Griekenland. Dat is Hasi, die in het verleden bij onder meer Anderlecht en RC Genk werkte, dus fataal geworden.



De Champions League-deelnemer gaat nu in zee met Taki Lemonis. De Griek moet de in verval geraakte topclub weer omhoog helpen. Woensdag heeft de club daar al een kans voor, al is het affiche niet gemakkelijk. Olympiakos gaat in de Champions League namelijk op bezoek bij Juventus.