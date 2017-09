Botteghin maanden uit de roulatie door kruisbandblessure

18:12 – Eric Botteghin is pas na de winterstop weer inzetbaar voor Feyenoord. De centrale verdediger heeft namelijk een kruisbandblessure opgelopen aan zijn linkerknie, dat meldt de Rotterdamse club maandagavond via de officiële kanalen.



Botteghin liep de kwetsuur op in de wedstrijd tegen NAC Breda van afgelopen zaterdag. De verdediger speelde negentig minuten mee, maar maandag werd duidelijk dat hij vanwege knieklachten niet in actie kan komen tegen Napoli. Tijdens onderzoek in het ziekenhuis kwam vervolgens het kruisbandletsel aan het licht.



Hoe lang Botteghin precies moet revalideren van zijn knieblessure is niet bekend. Feyenoord meldt alleen dat de Braziliaan tot de winterstop in ieder geval niet inzetbaar is.