Lacazette bezorgt Arsenal volle buit tegen West Brom

25 september 2017 – Alexandre Lacazette heeft Arsenal maandagavond drie punten bezorgd tegen West Bromwich Albion. In het Emirates Stadium werd het 2-0 voor de thuisploeg en de Franse aanvaller tekende voor beide doelpunten. Arsenal klimt daardoor naar plek zeven.



Het duel tussen Arsenal en West Bromwich stond vooral ook in het teken van Gareth Barry. De middenvelder van West Bromwich speelde zijn 633ste competitiewedstrijd op het hoogste niveau, en passeert daarmee Ryan Giggs als recordhouder. De bezoekers begonnen vrij aardig in de eerste helft en kregen enkele kansen via onder anderen Jay Rodriguez.



Toch was het Arsenal dat op voorsprong kwam. Ben Foster bracht in eerste instantie redding op een vrije trap van Alexis Sánchez, maar de rebound was voor Lacazette. In de tweede helft was Arsenal heer en meester, maar gescoord werd er pas twintig minuten voor tijd. Na een overtreding op Allan Nyom kreeg de thuisploeg een strafschop toegewezen die Lacazette verzilverde. De Fransman kreeg kort voor tijd nog een goede mogelijkheid om zijn hattrick compleet te maken, maar het bleef uiteindelijk bij 2-0.