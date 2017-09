Rentree Sinkgraven: "De afgelopen maanden waren klote"

25 september 2017 – Daley Sinkgraven maakte maandagavond na lange tijd geblesseerd te zijn geweest zijn rentree bij de beloften van Ajax. De vleugelverdediger speelde een uur mee in de wedstrijd van Jong Ajax tegen Telstar (1-1). Het was zijn eerste duel in vijf maanden tijd.



Sinkgraven raakte in april vorig jaar geblesseerd aan zijn knie en stond sindsdien aan de kant. "Ik ben blij dat ik weer minuten heb kunnen maken. De afgelopen maanden waren echt klote. Je denkt steeds dat je er bijna bent. Dan train je met de groep mee en dan toch weer apart met de fysio of binnen. Dat zijn geen leuke dingen voor voetballers", zegt hij na afloop van de wedstrijd tegenover FOX Sports.



De linksback baalt nog altijd dat hij veel van de wedstrijden in de Europa League afgelopen seizoen heeft moeten missen. "Ik kreeg rond de tijd van Schalke-thuis last van mijn knie. Ik had niet gedacht dat ik er zo lang uit zou liggen", blikt Sinkgraven terug. "Vandaag ging het gelukkig prima en had ik nergens last van. Ik hoop zo snel mogelijk weer bij het eerste aan te kunnen sluiten om de concurrentiestrijd aan te gaan. Het loopt nu even niet lekker met het team en dat is balen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we het weer op kunnen pakken."