Berghuis: "Zonder angst en vol vertrouwen tegen Napoli"

25 september 2017 – Voor Feyenoord wacht dinsdagavond de lastige uitwedstrijd tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League. Steven Berghuis weet dat het een lastige opgave voor de Rotterdammers gaat worden, maar hoopt dat de club in Napels de eerste punten kan pakken.



Tegen Manchester City ging Feyenoord in De Kuip met 0-4 onderuit. Berghuis hoopt dat het team tegen Napoli beter voor de dag komt. "Ik kijk er echt naar uit. Iedereen kent de historie van deze club, die ken ik zelf ook. Dit is een grote wedstrijd voor ons. Nog geen beslissende wedstrijd, maar één of drie punten zijn zeker welkom", aldus de aanvaller op de website van Feyenoord.



Na de nederlaag tegen Manchester City volgden twee nederlagen in de competitie. "Dat was een tik, maar die hebben we vaker gehad. We moeten ons vermannen. Er wacht een enorme uitdaging en daar moeten we voor gaan. Zonder angst, maar met de borst vooruit en vol vertrouwen", zegt Berghuis, die beseft dat het spel tegen Napoli dan een stuk beter zal moeten zijn. "We moeten lang in de wedstrijd proberen te blijven en geen snelle tegengoal krijgen, zoals tegen City. Daarvoor zullen we verdedigend goed moeten staan en weinig moeten weggeven."