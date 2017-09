Preview: tien feiten in aanloop naar Napoli - Feyenoord

12:00 – Feyenoord vervolgt dinsdagavond zijn Champions League-avontuur met een loodzware uitwedstrijd tegen Napoli. Lukt het de Rotterdammers om het blazoen na de nederlagen tegen Manchester City, PSV en NAC Breda op te poetsen? FCUpdate blikt vooruit aan de hand van tien feitjes.



1. Sarrismo



Het voetbal van Napoli wordt ook wel 'Sarrismo' genoemd, verwijzend naar hun markante trainer Maurizio Sarri. De voormalige bankier hamert op een hoge balcirculatie met korte passjes, driehoekjes en veel beweging van spelers zonder bal. Het aanvalsspel imponeert en werpt z'n vruchten af. Napoli was vorig seizoen met 94 doelpunten de meest scorende ploeg in de Serie A, ook dit voetbaljaar staat de teller na zes duels alweer op 22. Bovendien is Napoli in de competitie samen met Juventus zonder puntenverlies. Giovanni van Bronckhorst zei al dat Napoli tot de ploegen behoort die het beste voetbal van Europa spelen.





2. Ook Napoli zonder punten in Champions League

Napoli is met Manchester City de gedoodverfde favoriet in de poule van Feyenoord. Maar de ploeg van Sarri kende twee weken geleden wel een valse start. Napoli ging met 2-1 onderuit bij Shaktar Donetsk. Kanttekening: Dries Mertens en Jorginho, ook een belangrijke man voor Napoli, zaten op de bank. Mertens speelde het laatste half uur mee.





3. Mertens heeft slechte balans tegen Feyenoord

Mertens (lees hier de spelersanalyse) behoort tot de grote sterren van Napoli. In zijn Eredivisie-tijd bij FC Utrecht en PSV speelde de Belg negen keer tegen Feyenoord. Vier keer moest Mertens het hoofd buigen, drie keer stapte de dertigjarige aanvaller als winnaar van het veld. Dries Armando Mertens, de bijnaam waarmee ze hem in Napels vergelijken met Maradona, maakte tot dusver twee doelpunten tegen Feyenoord.



4. Milik wéér geblesseerd



Het duel met Feyenoord, en ook de return, gaat in ieder geval voorbij aan Arek Milik. Van de oud-Ajacied werd maandag bekend dat hij zijn kruisband in rechterknie heeft afgescheurd. Dat gebeurde afgelopen weekend in het gewonnen competitieduel met SPAL (2-3). Een persoonlijk drama voor de Pool, die vorig seizoen ook maandenlang buitenspel stond. Toen als gevolg van een gescheurde kruisband in zijn linkerknie.





5. Napoli twee keer eerder tegen Nederlandse club

Voor Napoli is het dinsdagavond de derde keer dat een Nederlandse club op bezoek komt in San Paolo. PSV speelde in 2012 als laatste Nederlandse club in Napels. Een hattrick van Tim Matavz leverde destijds in de poulefase van de Europa League een knappe overwinning (1-3) op. In 2010, ook in de groepsronde van de Europa League, keerde FC Utrecht met een doelpuntloos gelijkspel huiswaarts.





6. Weinig Nederlanders speelden voor Napoli

Slechts twee Nederlanders droegen ooit het blauwe shirt van Napoli. Ruud Krol streek in 1980, na een kortstondig Canadees avontuur bij Vancouver, neer bij de tegenstander van Feyenoord. In vier seizoenen kwam Krol tot 107 wedstrijden in de Serie A, maar pakte hij geen prijzen. Jonathan de Guzman, nota bene afkomstig uit de jeugd van Feyenoord, vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Napoli. De genaturaliseerde Nederlander tekende in 2014 een contract bij Napoli. Een doorslaand succes werd dat niet en inmiddels beproeft hij zijn geluk bij Eintracht Frankfurt.







7. Feyenoord in Italië geen doorslaand succes

Feyenoord speelde nog nooit tegen Napoli, maar stond in het verleden wel zes keer tegen andere Italiaanse grootmachten. In Europa speelden de Rotterdammers tegen Internazionale, Lazio, AC Milan, AS Roma en Juventus. De balans: twee overwinningen, één gelijkspel en drie nederlagen. Meest in het oog springende zege is die in 2002 tegen Internazionale (0-1). Een eigen doelpunt van Ivan Cordoba betekende de opmaat naar de latere UEFA Cup-winst.





8. Botteghin ontbreekt bij Feyenoord, St. Juste en Toornstra vraagtekens

Eric Botteghin moest maandag een streep zetten door dit kalenderjaar. De verdediger liep zaterdag tegen NAC Breda een kruisbandblessure op. Daarmee is ook de groepsfase van de Champions League voorbij voor de Braziliaan. Daarnaast is het de vraag of Jeremiah St. Juste en Jens Toornstra kunnen spelen tegen Napoli. Het tweetal is een vraagteken.





9. Legioen blijft achter in Rotterdam

Feyenoord kan in Napels niet rekenen op de steun van Het Legioen. Op advies van de Napolitaanse politie mocht de landskampioen geen fans meenemen. De combinatie van Feyenoord-fans en de Napoli-aanhang zou een te groot risico vormen voor de openbare orde en veiligheid. Supporters die de reis naar Napels wel maken, worden met klem verzocht niet naar het stadion te gaan.





10. Ander systeem?

Het is goed mogelijk dat Feyenoord aantreedt in een ander systeem in plaats van het vertrouwde 4-3-3. Van Bronckhorst bevestigde dat op de persconferentie in aanloop naar de confrontatie met Napoli. Als Gio kiest voor twee spitsen, is Michiel Kramer het haasje.