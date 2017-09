Wijnaldum staat open voor terugkeer naar Nederland

13:57 – Giliano Wijnaldum heeft wel oren naar een terugkeer in Nederland. De 25-jarige linksback staat momenteel onder contract bij Philadelphia Union in de MLS, maar komt daar dit seizoen maar mondjesmaat aan de bak. Hij wordt momenteel zelfs gebruikt door Union's tweede team. FCUpdate.nl sprak Wijnaldum na afloop van het gewonnen duel met Chicago Fire, dat zonder hem met 3-1 werd gewonnen.





"Waarom ik niet speel? Dat zou je aan de trainer of de directeur (voormalig 'TD' van AZ Earnest Stewart, red.) moeten vragen. Ik doe mijn best op de training, maar val er nu even buiten." Wijnaldum heeft te maken met concurrentie van de Braziliaan Fabinho (niet te verwarren met de Fabinho van AS Monaco), die dit seizoen mits fit een vaste waarde is in de opstelling van Philadelphia. Bovendien speelt het fysieke spel in de MLS hem enigszins parten. Het voetballend vermogen van Wijnaldum is in de MLS ondergeschikt aan de fysieke kracht die de meeste verdedigers in de Amerikaanse competitie te bieden hebben. Ondanks dat hij niet onomstreden is, kwam de de oud-speler van onder meer AZ en Go Ahead Eagles dit seizoen tot dertien optredens in de MLS. Daarin gaf hij één assist.



Voor Wijnaldum zou de interesse uit Nederland uitkomst kunnen bieden. "Ik sta zeker open voor een terugkeer naar Nederland", vertelt hij. "Er is momenteel geen concrete interesse, maar dat komt wellicht ook doordat de seizoenen in Nederland en de VS niet gelijk lopen. De MLS loopt namelijk van maart t/m oktober, waarna er play-offs aan te pas komen om de uiteindelijke kampioen te bepalen. Na afloop van het seizoen zal ik dus moeten gaan kijken wat er mogelijk is."





Voor het Philadelphia van Wijnaldum zit het seizoen er binnenkort al op, want de ploeg is zo goed als uitgeschakeld voor plaatsing voor de play-offs. De ploeg waar ook Haris Medunjanin en Roland Alberg hun brood verdienen, staat momenteel negende in de Eastern Conference, terwijl de eerte zes zich plaatsen voor de nacompetitie. Met zes punten achterstand op nummer zes New York Red Bulls en nog slechts vier wedstrijden te spelen zal dat een lastig karwei worden.



Wijnaldum heeft bij Philadelphia Union een contract tot en met het einde van dit jaar en zou in de winterstop dus transfervrij terug naar Nederland kunnen.



Door: Daan ten Berge