Op welke spelers van Nice moet Vitesse gaan letten?

10:00 – Vitesse gaat vanavond (donderdag) in de Europa League op bezoek bij OGC Nice. Bij afwezigheid van Wesley Sneijder (niet wedstrijdfit) is Mario Balotelli de blikvanger in de selectie van de Fransen. Maar de spelersgroep van Nice kent meer spelers waar we samen met Vitesse op moeten letten.



Jean Michaël Seri



Was boos op OGC Nice, omdat Le Gym een transfer van de 26-jarige middenvelder naar FC Barcelona dwarsboomde. De Ivoriaan is inmiddels bedaard en heeft beloofd het seizoen in de Côte d'Azur af te maken. De kleine middenvelder (1,68 meter) staat te boek als veelzijdig, met de beschikking over uitstekende pass. Hij had met negen assists en zeven doelpunten een groot aandeel in de derde plaats van vorig seizoen. Ook dit jaar staat de teller inclusief drie Europese wedstrijden alweer op vier assists. Scoren deed Seri nog niet. Nice nam hem in 2015 voor een slordige één miljoen euro over van het Portugese Paços Ferreira. Een schijntje van wat Seri straks op gaat leveren.





Een dribbelaar pur sang. Allan Saint-Maximin voltooide er vorig seizoen maar liefst 125, meer dan Lionel Messi, Neymar en Eden Hazard. Om het extra in perspectief te zetten: de twintigjarige Fransman deed dat in het shirt van SC Bastia, dat degradeerde uit de Ligue 1. De vlugge Franse jeugdinternational werd vorig seizoen verhuurd door AS Monaco. Saint-Maximin staat in Frankrijk hoog aangeschreven, maar Monaco liet hem afgelopen zomer toch definitief naar Nice gaan.









Alassane Plèa

Is een type à la Mario Balotelli. Alassane Plèa prikte er vorig seizoen in de Ligue 1 elf in, vier minder dan Super Mario en Kylian Mbappé. De 24-jarige Fransman gold daarmee als revelatie, en stond op wanneer Balotelli er niet bij kon zijn. Dit seizoen staat de teller alweer op vijf doelpunten, waarvan twee in de poulefase van de Europa League. Pleà kan ook op de zijkanten uit de voeten en zodoende prima ook nog eens samenspelen met Balotelli.









Dante

Een brok aan ervaring. Dante (33) beleefde zijn hoogtijdagen in zijn periode bij Bayern München, waarmee de verdediger de Champions League, de landstitel (4 keer), de beker (3 keer) en het WK voor clubteams won. Is misschien niet meer de Dante van zijn Bayern-tijd, maar is ervaren en geslepen genoeg om het Tim Matavz en consorten het leven maar wat zuur te maken.









Christophe Jallet

Kennen we vooral van de halve finale van de Europa League tegen Ajax. Christophe Jallet werd als speler van Olympique Lyon in de Arena dolgespeeld door Amin Younes. De Franse rechtsback kreeg bij Lyon concurrentie van Kenny Tete en koos afgelopen zomer voor Nice. Jallet behoort met zijn 33-jarige leeftijd samen met Sneijder en Dante tot de ervaren spelers in de jonge selectie van Les Aiglons. Geniet in Frankrijk nog altijd een hoog aanzien, want zat in de laatste WK-kwalificatiewedstrijden bij de selectie van Les Bleus.





Malang Sarr

Heeft alles wat een verdediger nodig heeft: sterk in de lucht en voetballend ook goed. Dat terwijl Malang Sarr pas achttien jaar oud is. Hem wordt een grote toekomst voorspeld. De sterke Fransman beleefde vorig seizoen zijn doorbraak in de Ligue 1, en ontpopte zich tot basisspeler. Hij moest echter de laatste wedstrijden vanaf de bank toekijken en is het de vraag of hij tegen Vitesse in actie komt.