Feyenoord met Berghuis en Boëtius, Kramer op tribune

19:47 – Giovanni van Bronckhorst heeft voor het duel met Napoli enkele wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. Zo is Michiel Kramer zijn basisplaats kwijt. Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis vormen in het Stadio San Paolo de aanval van Feyenoord.



Berghuis moest de wedstrijd tegen NAC Breda in de Eredivisie nog laten schieten vanwege een schorsing, maar is er nu dus weer bij. Ten opzichte van het duel met Manchester City heeft Jens Toornstra weer een basisplaats. Ook Jeremiah St. Juste speelt vanaf de start in Napels. Hij is de vervanger van de geblesseerde Eric Botteghin. Kramer zit overigens ook niet op de bank in Napels, maar moet plaatsnemen op de tribune.



In de opstelling van Napoli niet al te veel verrassingen. Tijdens het eerste groepsduel met Shaktar Donetsk begon Arek Milik nog in de basis terwijl Dries Mertens op de bank plaats moest nemen. De Pool is er vanwege een zware knieblessure echter niet bij. Mertens begint tegen Feyenoord wel gewoon vanaf de start.



Opstellingen

Napoli: Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejón, Mertens en Insigne

Feyenoord: Jones; Diks, St. Juste, Van der Heijden, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis en Boëtius