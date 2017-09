Atlético bevestigt terugkeer Costa: "Dit is mijn thuis"

21:26 – De terugkeer van Diego Costa bij Atlético Madrid is officieel. De Madrilenen melden dinsdagavond via de officiële kanalen dat de spits de medische keuring heeft doorstaan en de laatste details rond zijn overstap van Chelsea zijn afgerond.



Dat de overstap er aan zat te komen was al een tijdje duidelijk. Afgelopen week meldde Atlético al dat er een principeakkoord was bereikt met Costa. De Spanjaard zal per direct aansluiten bij de selectie van Diego Simeone, maar mag vanwege het transferverbod van Atlético pas na de winterstop wedstrijden gaan spelen. De spits gaat bij de club uit Madrid met rugnummer achttien spelen.



Costa, die bij Chelsea op een zijspoor was geraakt, is blij om terug te keren op het oude nest. "Het is fijn om weer thuis te zijn. Ik heb altijd gezegd dat Altético mijn thuis is en ik ben dan ook heel erg gelukkig. Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage aan dit team te leveren. Ik ga alles geven, zoals ik altijd probeer te doen", reageert de aanvaller op de website van Atlético.