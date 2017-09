Ajax-talenten rekenen na rust af met Zweedse Hammarby

21:34 – Ajax O19 is goed begonnen aan de UEFA Youth League. De Amsterdammers komt in het jeugdtoernooi uit in het Domestic Champions Path. In Zweden werd Hammarby met 0-4 verslagen. Alle vier de doelpunten vielen pas in de tweede helft.



In de eerste helft waren Hammarby en Ajax redelijk aan elkaar gewaagd. Geen van beide ploegen kon veel kansen noteren waardoor in de eerste helft niet gescoord werd. Vlak na rust kwam Ajax wel op voorsprong. Jurgen Ekkelenkamp tekende voor de openingstreffer. Twee minuten later was de middenvelder opnieuw trefzeker. Met een mooi lobje verschalkte hij de doelman van Hammarby.



Met nog twintig minuten te gaan maakte Ché Nunnely er 0-3 van. Hij dribbelde naar de rand van het strafschopgebied en schoot vervolgens hard raak. Het slotakkoord was voor Ryan Gravenberch. De middenvelder bepaalde de eindstand op 0-4. Door de ruime uitzege lijkt Ajax O19 al met één been in de volgende ronde van de Youth League te staan.