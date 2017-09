Groep G: Babel scoort voor Besiktas, Porto ruim langs Monaco

23:01 – Ryan Babel was dinsdagavond goud waard in de wedstrijd van Besiktas tegen RB Leipzig. Mede dankzij een doelpunt van de Nederlandse aanvaller werd RB Leipzig met 2-0 verslagen. Daardoor komt Besiktas als enige club in groep G op zes punten uit twee duels.



Babel zorgde ervoor dat Besiktas snel op voorsprong kwam. Na elf minuten tekende de Nederlander op aangeven van Cenk Tosun voor de openingstreffer. Op slag van rust leek de Turkse club de wedstrijd al in het slot te gooien. Na een goed getimede voorzet van Ricardo Quaresma was het de Braziliaan Talisca die kon profiteren: 2-0. Leipzig wist die klap niet meer te boven te komen. Na rust werd er niet meer gescoord.



Porto-Monaco

FC Porto haalde op bezoek bij AS Monaco flink uit. In eigen huis ging de Franse kampioen met maar liefst 0-3 onderuit. Vincent Aboubakar opende na een half uur spelen de score. Hij schoot raak in de rebound. De tweede treffer van de Portugezen viel twintig minuten voor tijd en opnieuw was het Aboubakar die scoorde. Het slotakkoord was vervolgens voor Miguel Layun en hij bepaalde de eindstand op 0-3.



Besiktas gaat na twee wedstrijden aan de leiding met zes punten terwijl FC Porto er nu drie heeft. AS Monaco en RB Leipzig hebben allebei één punt verzameld.