Groep E: Liverpool gelijk tegen Spartak, winst voor Sevilla

23:12 – Voor Liverpool verloopt de groepsfase van de Champions League nog niet al te best. Na het eerdere 2-2 gelijkspel tegen Sevilla wist de ploeg van Jürgen Klopp dinsdagavond ook niet van Spartak Moskou te winnen. In Rusland werd het 1-1.



Quincy Promes speelde vanwege een blessure niet mee bij Spartak Moskou. De Russen begonnen echter zeer goed in eigen huis want na 23 minuten was er de voorsprong. Fernando zorgde met de vrije trap voor de 1-0. Heel lang kon Spartak daar niet van genieten, want zeven minuten later viel de gelijkmaker via Philippe Coutinho.



Verder dan die treffer kwam Liverpool echter niet. Na rust werd er namelijk niet meer gescoord. Ook Georginio Wijnaldum kon als invaller niets meer aan de stand veranderen. Liverpool en Spartak Moskou komen daardoor allebei op twee punten in groep E.



Sevilla-Maribor

Na twee speelronden is Sevilla de koploper in groep E. Dinsdagavond kenden de Spanjaarden geen enkel probleem met Maribor. Het werd 3-0. Wissam Ben Yedder was verantwoordelijk voor alledrie de treffers. Joaquín Correa zorgde met een prachtige slalom voor de voorzet waaruit Ben Yedder de openingstreffer kon maken.



Vlak voor rust verdubbelde Ben Yedder de score. Daarmee leek de winst zo goed als binnen te zijn. In de slotfase werd het ook nog 3-0. Sevilla kreeg een strafschop toegewezen en vanaf elf meter maakte Ben Yedder zijn hattrick compleet. Sevilla komt door de winst op vier punten te staan terwijl het Sloveense Maribor met één punt onderaan staat.