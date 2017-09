Bosz spreekt van terechte nederlaag: "Waren overal te laat"

0:10 – Peter Bosz zag Borussia Dortmund dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League met 1-3 onderuit gaan tegen Real Madrid. Daardoor wacht de Duitse club nog altijd op het eerste punt. De trainer sprak na afloop van een terechte nederlaag.



Borussia Dortmund had in de eerste helft eigenlijk een strafschop moeten krijgen, maar scheidsrechter Björn Kuipers zag de handsbal van Sergio Ramos niet. "Het was duidelijk een strafschop", zegt Bosz na afloop tijdens de persconferentie. De trainer weigerde dat echter als excuus te gebruiken. "We hebben gewoon verdiend verloren."



"We kwamen overal te laat. We speelden tegen een zeer goede tegenstander, die nauwelijks een fout heeft gemaakt", vervolgt Bosz, die stelt dat Real negentig minuten lang de betere partij was. "We wisten geen moment echt druk op de bal te krijgen. Natuurlijk is dat tegen een sterke tegenstander als Real Madrid lastig. We moeten deze wedstrijd nu gaan analyseren om het in de toekomst beter te kunnen doen."