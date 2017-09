PSV speelt benefietduel voor slachtoffers aardbevingen Mexico

11:03 – PSV gaat een oefenduel met het Mexicaanse CF Pachuca spelen om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Mexico. Deze benefietwedstrijd wordt over twee weken op maandag 9 oktober (19.00 uur) in het Philips Stadion gespeeld, maakt PSV bekend via de officiële kanalen.



Een kaartje voor het duel met de oude club van PSV'er Hirving Lozano kost twee euro. Het volledige bedrag is bestemd voor de ramp in Mexico. Het vaderland van Lozano is getroffen door diverse aardbevingen. Meer dan driehonderd mensen lieten het leven, en veel gebouwen en huizen liggen in puin.



PSV bouwde de laatste jaren een band op met Mexico, omdat spelers als Carlos Salcido, Andrés Guardado en Héctor Moreno in Eindhoven speelden. Afgelopen zondag tegen FC Utrecht kwamen de spelers van PSV met speciale 'Fuerza Mexico-shirts' op het veld.



Pachuca grijpt de wedstrijd ook aan ter voorbereiding op het WK voor clubteams, waar Champions League-winnaar Real Madrid ook zijn opwachting maakt. PSV heeft ruimte voor het oefenduel, omdat er dan een interlandperiode wordt afgewerkt.