Australië met Spartaan Goodwin naar play-offs tegen Syrië

12:50 – Craig Goodwin van Sparta is terug bij de nationale selectie van Australië. De aanvaller zit bij de 23-selectie voor het tweeluik met Syrië in de play-offs van de WK-kwalificatie. NAC Breda-doelman Mark Birighitti zat ook bij de voorselectie, maar is bij de laatste schifting afgevallen.



Goodwin zat een jaar geleden voor de laatste keer bij de selectie, maar dat was zonder speelminuten. Zijn laatste interland dateert van mei 2016. In totaal speelde de Spartaan drie interlands. Mogelijk komen daar tegen Syrië een of meerdere bij.



De winnaar van deze play-off speelt vervolgens tegen een land uit de Noord- en Midden-Amerikaanse regio om een WK-ticket. Australië speelt op donderdag 5 oktober in Maleisië tegen Syrië, de return is op dinsdag 10 oktober.



Birighitti is afgevallen, omdat bondscoach Ange Postecoglou kiest voor Mitchell Langerak (Levante), Mathew Ryan (Brighton & Albion Hove) en Daniel Vukovic (Racing Genk). "Ik ben ervan overtuigd dat we een groep spelers hebben die de volgende fase van de kwalificatie kunnen bereiken", aldus Postecoglou op de website van de Soccerroos.