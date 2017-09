Veldwijk mist duel met oud-werkgever PEC Zwolle door blessure

15:48 – Lars Veldwijk moet het competitieduel van FC Groningen met PEC Zwolle laten schieten. Een enkelblessure, opgelopen in de wedstrijd tegen FC Twente, houdt de spits aan de kant. Het valt niet uit te sluiten dat de spits langer out de roulatie is.



"Het is moeilijk om er weken of maanden aan te plakken", zegt Veldwijk tegen FC Groningen TV. "De enkel is nu dik en er zit vocht in. Hij is wel minder dik dan twee dagen geleden, dus dat is positief. "We bekijken het van dag tot dag en van week tot week."



Veldwijk liep de blessure zondag op in de gewonnen wedstrijd tegen Twente (1-0). "Ik heb een vervelende tackle gehad op de binnenkant van mijn enkel. Hij klapte daardoor naar buiten. Ik heb geprobeerd door te lopen en de pijn te verbijten, maar dat was niet mogelijk. We moeten kijken wat het precies is."



Groningen gaat zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle, de oude club van Veldwijk