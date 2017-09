Update: Sneijder zelfs niet bij de wedstrijdselectie van Nice

23:04 – Vitesse zal in de tweede groepswedstrijd in de Europa League niet vanaf de aftrap geen rekening moeten houden met Wesley Sneijder. Lucien Favre gaf woensdag op de persconferentie aan dat de Nederlander nog niet fit genoeg is voor een basisplaats.



"Hij begon pas laat met de voorbereiding. Daarna had hij een blessure", zo verklaart de trainer van de Fransen. Daarnaast moet Sneijder zich nog aanpassen. "Nu spelen we 4-4-2 en het is voor hem lastig daarin een plek te verwerven. We spelen in een ander systeem."



Sneijder werd met veel bombarie binnengehaald door Nice, maar de teller staat momenteel pas op drie duels, waarvan zijn laatste inmiddels alweer van een maand geleden is (de 3-0 nederlaag tegen SC Amiens). Doelpunten of assists wist hij nog niet te produceren voor zijn nieuwe werkgever.



Update 23:10: Sneijder zelfs niet bij de wedstrijdselectie van Nice

Lucien Favre had al laten weten dat Sneijder niet in de Europa League-wedstrijd tegen Vitesse zou starten, maar de middenvelder komt tegen zijn landgenoten zelfs helemaal niet in actie. De Utrechter is buiten de wedstrijdselectie gehouden en zit donderdag dus op de tribune.