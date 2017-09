Falkenburg keert terug in 'boos' Breda: "Logo nooit gekust"

17:29 – Bij NAC Breda kunnen ze het nog altijd maar moeilijk verkroppen dat Erik Falkenburg op het logo van de club zou hebben gekust alvorens hij naar Willem II vertrok. De inmiddels voor ADO Den Haag uitkomende speler reist aanstaande zaterdag weer af naar het Rat Verlegh Stadion.



"Ik wist dat de fans mij dat niet in dank zouden afnemen en dat ze boos zouden worden", zo blikt de middenvelder tegenover Omroep Brabant terug op zijn overstap twee jaar geleden. "Maar Willem II bood me een kans op twee jaar in de Eredivisie. Ik had al eerder een club laten lopen voor de supporters. Ik wist dat het gevoelig lag, maar deze keer moest ik het gewoon doen. En dat is uiteindelijk goed geweest voor mijn carrière."



Ook over de gekuste logokwestie spreekt Falkenburg zich uit. "Ze zijn er nog boos over, maar het is niet waar. Ik heb het logo nooit gekust, kijk de beelden er maar op na. Ik scoorde in mijn laatste wedstrijd, uit bij Utrecht, en heb toen mijn shirt flink beetgepakt (en liet het logo zien, red.). Ik was gewoon door het dolle heen. Het werd 4-3 voor ons en dat was toen heel belangrijk. Ik weet dat ze me het kwalijk nemen, maar ik heb het logo niet gekust."