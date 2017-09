Naalden moeten Büttner fit krijgen: "Intensief behandeld"

18:58 – Het wordt voor Alexander Büttner een race tegen de klok om op tijd fit te zijn voor het treffen met OGC Nice in de Europa League. De linksback miste al de uitwedstrijd bij Ajax (1-2) vanwege nekklachten, maar naalden moeten hem op tijd klaarstomen.



"Ik heb nog steeds last. Ik word intensief behandeld. Ze stoppen onder andere naalden in mijn nek. Ik ga er vanuit dat ik op tijd fit ben. Het moet", zo vertelt Büttner tegenover De Gelderlander. Binnen de wedstrijdselectie van Vitesse zijn er een paar spelers met pijntjes. Thulani Serero heeft last van zijn achillespees en Charlie Colkett kreeg maandag een tik op zijn enkel. Van beiden wordt verwacht dat ze donderdag wel mee kunnen doen.



Vitesse moet in Frankrijk op jacht naar een resultaat, nadat het de eerste wedstrijd met 2-3 verloor van SS Lazio. Nice is de koploper in de groep na een 1-5 overwinning op SV Zulte Waregem.