Miazga ontmoet Balotelli: "Al vaker tegen toppers gespeeld"

20:18 – Matt Miazga heeft donderdag ongetwijfeld geen avond die hij heel snel zal gaan vergeten. De verdediger is namelijk degene bij Vitesse die aangewezen is om Mario Balotelli af te stoppen. Woensdagavond verscheen hij in Nice op de persconferentie en blikte hij vooruit op het duel met de Italiaanse spits.



"Het is een hele gevaarlijke spits die veel ervaring heeft. We moeten hem ver van de goal houden, want hij kan uit het niets gevaarlijk worden. Het is dus zaak hem uit te schakelen morgenavond", aldus de Amerikaan. "Maar ik heb al tegen genoeg topaanvallers gespeeld in mijn carrière. Iedereen neem ik serieus en elke speler is ook weer anders."



Verder heeft Miazga enorm veel zin in het duel met OGC Nice. "Het weer is heerlijk, het veld uitstekend bespeelbaar en ik vind ook het stadion prachtig. Dit is een grote wedstrijd en het is belangrijk dat we de persoonlijke fouten van de wedstrijd tegen Lazio Roma morgen niet meer maken."