Chelsea wint bij Atlético dankzij late treffer Batshuayi

22:53 – Chelsea heeft in groep C na twee speelronden de leiding stevig in handen. Na de grote uitslag in het eerste duel tegen FK Qarabag won het woensdag de altijd lastige ontmoeting bij Atlético Madrid met 1-2. Michy Batshuayi was de gevierde man met een late winnende treffer.



Zonder de bij Chelsea weggestuurde Diego Costa had Atlético Madrid het zwaar tegen de Engels kampioen, die goed begon. Eden Hazard was na een klein kwartier dicht bij de 0-1, maar zijn schot vanaf dik twintig meter spatte uiteen op de paal. Pas na een halfuur meldde de thuisploeg zich af en toe in de buurt van het vijandelijke doel. Dat leverde wel direct een strafschop op na vasthouden van David Luiz. Vanaf elf meter bleef Antoine Griezmann kalm oog-in-oog met Thibaut Courtois. De Belgische goalie voorkwam even later de 2-0 van Koke, waarna Ángel Correa in de rebound het zijnet trof.



Na de thee was Chelsea weer de bovenliggende partij en dat betaalde zich na een klein uur uit. Álvaro Morata kopte uitstekend een voorzet van Hazard binnen. Het Belgisch-Spaanse duo werkte sowieso lekker samen, want meermaals werd Morata goed weggestuurd door zijn maatje. De spits miste alleen wel het restant van zijn kansen. Batshuayi was scherper. De invaller tikte met zo'n beetje de laatste trap van de wedstrijd toch nog de 1-2 binnen uit een voorzet van Marcos Alonso.



Eerder op de avond won AS Roma al met 1-2 op bezoek bij FK Qarabag.