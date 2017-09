Robben: "Voor ons het slechtst denkbare scenario"

23:29 – Bij Bayern München kregen ze woensdag een flinke tik te verwerken. Arjen Robben zag het overgrote deel vanaf de bank en kwam pas in het veld toen Paris Saint-Germain al de 3-0 eindstand op het scorebord had gezet. De vleugelaanvaller baalde na afloop enorm.



"Paris Saint-Germain kwam snel op voorsprong. Dat was voor ons het slechtst denkbare scenario. In de counter zijn zij levensgevaarlijk en dodelijk effectief", zo analyseerde hij na afloop tegenover Ziggo Sport. "Daarna kregen we wel veel voorzetten en corners. Het zat er niet in."



Robben blikte verder vooruit naar volgende week, wanneer hij weer zal aansluiten bij het Nederlands elftal voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland en Zweden. "Fysiek ben ik beter dan een maand geleden. Dat gaan we meenemen.''