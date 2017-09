Mbappé: "Dit is maar het begin van een geweldig verhaal"

10:04 – Paris Saint-Germain ziet de royale zege op Bayern München (3-0) als een eerste stap. De Parijzenaars willen dolgraag het Europese voetbal veroveren en demonstreerden woensdag in de Champions League goed op weg te zijn.



"Dit is maar het begin van een geweldig verhaal", zegt Kylian Mbappé op de website van PSG. "We wilden de wedstrijd maken tegen een grote tegenstander. Dat is ons gelukt. Van dit duel werd veel verwacht en wij speelden een goede wedstrijd. We hadden een plan, maar in wedstrijden met een tegenstander van dit kaliber moet je ook in staat zijn om je aan te passen aan de tegenstander."



Bayern München drong na de vroege achterstand wel aan, maar vond doelman Alphonse Areola meer dan eens op zijn pad. "Een perfecte wedstrijd voor ons", aldus de sluitpost. "Ik had werk te doen, maar gaven niet toe. Het is een duidelijk signaal naar Europa, al weten we dat er nog een lange weg is te gaan."