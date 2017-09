Koeman: "Dan zie je dat we in zwaar weer verkeren"

28 september 2017 – Ronald Koeman kende een uitstekend eerste seizoen als manager van Everton, waardoor zijn ploeg nu in de Europa League uitkomt. Daarin gaat het vooralsnog niet naar behoren. Na de 3-0 nederlaag bij Atalanta Bergamo, volgde er donderdag een beschamend 2-2 gelijkspel tegen tien man van Apollon Limassol.



"We begonnen op een gegeven moment elke bal achteruit te spelen en gaven eenvoudig een goal weg. Dan zie je dat we in zwaar weer verkeren", vertelt de trainer na afloop tegen het clubmedium. "De spelers presteren momenteel onder het niveau dat ze kunnen halen."



Koeman weigert zijn spelers af te branden. "Ik kan namelijk niet zeggen dat ze niet hun best doen, dat ze niet rennen of er voor vechten. Maar ze zijn bang om de bal vooruit te spelen. Een overwinning vandaag had alles er anders uit kunnen laten zien."