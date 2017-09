Advocaat: "Ik vind dat we een goede selectie hebben"

13:25 – Oranje-bondscoach Dick Advocaat heeft nog alle vertrouwen in een goede afloop van de kwalificatiecyclus voor het WK 2018 in Rusland. Met nog twee speelronden te gaan staat het Nederlands elftal derde in de kwalificatiegroep. Het heeft dertien punten, drie minder dan nummer twee Zweden. Van de negen nummers twee spelen de acht beste play-offs.



Op dit moment heeft Nederland een doelsaldo van +5, wat beduidend minder goed is dan de +11 van Zweden. Oranje gaat op 7 oktober op bezoek bij Wit-Rusland, Zweden krijgt die dag visite van Luxemburg. In de laatste speelronde staan Nederland en Zweden tegenover elkaar in Amsterdam.



Oranje won haar laatste WK-kwalificatieduel met 3-1 van Bulgarije. Een magere uitslag, zo klonk het in de publieke opinie. "Dat begreep ik niet. Het resultaat was gewoon goed, je moet je wedstrijden eerst winnen", aldus Advocaat op de persconferentie. "Zweden gaat niet met 8-0 winnen van Luxemburg, daar geloof ik niets van."



"In 2004 moesten we ook play-offs spelen voor het EK. Dat hoort er gewoon bij. Het kan allemaal nog, dat geldt ook voor Zweden. Waarom dan voor ons niet?", vraagt Advocaat zichzelf hardop af. "We vinden dat we een goede ploeg hebben, een ploeg die beide wedstrijden moet winnen om kans te houden."



De selectie van Oranje telt slechts zes aanvallers. Wat gaat Advocaat doen als Zweden ruim voor staat tegen Luxemburg. "In dat geval ga ik, denk ik, geen onverantwoorde risico's nemen", stelt Advocaat. "Het is een misvatting dat je aanvallender gaat spelen als je meer aanvallers op het veld hebt."