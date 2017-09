Streppel: "Ajax beschikt over veel voetballend vermogen"

15:01 – Na zes speeldagen in de Eredivisie is sc Heerenveen als enige ploeg nog ongeslagen. Met veertien punten staan de Friezen op de tweede plaats, één punt achter koploper PSV. Dit weekend krijgt Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion bezoek van Ajax, dat pas tien punten heeft. Coach Jurgen Streppel blijft echter met beide voeten op de grond.



"We moeten niet overdrijven en denken dat we Ajax wel even van het matje tikken, zo werkt het niet", aldus Streppel op de clubwebsite. De oefenmeester weet dat iedereen bij Heerenveen zijn niveau moet halen om Ajax te kunnen verslaan. "Ajax beschikt over veel voetballend vermogen en individuele kwaliteit, spelers die in hun eentje een wedstrijd kunnen beslissen."



Streppel wil echter niet te veel naar Ajax kijken. "Het is veel belangrijker wat wij laten zien", reageert hij. Eerder dit seizoen won Heerenveen thuis al van PSV. Streppel: "We willen na PSV opnieuw goed presteren tegen een topploeg. Het zou mooi zijn als dat lukt. Als we goed zijn kunnen we het Ajax moeilijk maken, maar zoals ik al aangaf, dan moet wel iedereen top zijn."



De selectie van Heerenveen is vrijwel compleet voor het treffen met Ajax. "We hebben vanochtend uit voorzorg een paar jongens ontzien, maar ik denk dat zondag, met uitzondering van Warner Hahn, iedereen beschikbaar is", besluit Streppel.