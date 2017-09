Keizer: "Groep goed genoeg om zich te herpakken"

16:28 – Met Europese uitschakeling en tien punten uit zes wedstrijden is Ajax dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen. De opdracht voor dit weekend is ook geen eenvoudige: de Amsterdamse club gaat zondag op visite bij sc Heerenveen. De Friese tegenstander is met veertien punten de nummer twee van het klassement en is nog ongeslagen.



"Of ik nu trots ben op Ajax? Nee, als er iemand is die niet trots is, dan ben ik het wel", aldus Ajax-coach Marcel Keizer bij de NOS. Afgelopen weekend verloor de club uit de hoofdstad met 1-2 van Vitesse. Desondanks blijft Keizer positief. Hij ziet zijn ploeg de laatste weken groeien en dat er meer vastigheden in het spel komen. "Dat het tegen Vitesse op wonderbaarlijke wijze helemaal niet zo ging, verbaasde mij ook. Maar tegen ADO (een week eerder, 1-1, red.) zagen we wel dingen en daar hou ik me aan vast. Ik denk dat deze groep goed genoeg is om zich te herpakken."



Vragen over zijn toekomst bij Ajax - gezien de mindere prestaties staat hij onder druk - ontweek Keizer. "Of tijd mijn grootste tegenstander is? Dat moet je niet aan mij vragen. Maar tijd krijg je inderdaad niet. Daarom moet het nu gebeuren", sprak hij. "Als je bij Ajax tien punten uit zes duels hebt, dan is het logisch dat er kritiek is. Daarom maak ik me meer druk over hoe het spel van Ajax beter kan worden. Of zondag bepalend is? Dat moet je niet aan mij vragen."