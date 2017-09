Pogba blijft langer dan verwacht buitenspel staan

16:29 – Paul Pogba blijft langer dan verwacht in de ziekenboeg van Manchester United. Jose Mourinho schaart de Franse middenvelder onder de langdurig geblesseerde spelers. Een hamstringblessure houdt hem van spelen af. Aanvankelijk werd verwacht dat hij vier à zes weken buitenspel zou staan.



Mourinho laat in het midden hoe lang Pogba precies niet inzetbaar is. De voormalige duurste speler ter wereld raakte 12 september in het Champions League-duel met FC Basel geblesseerd. Op een persconferentie gaf The Special One aan niet diep in te gaan op de situatie van langdurig geblesseerde spelers.



"Ik heb niet de hoop die ik heb met Jones en Valencia. Hun hoop ik snel op de training te zien. Over langdurig geblesseerde spelers als Ibrahimovic, Pogba en Rojo praat ik niet", zegt Mourinho op de website van Manchester United. Mogelijk komt Antonio Valencia zaterdag al wel actie in het competitieduel met Crystal Palace. Phil Jones en Michael Carrick ontbreken ook. Het lijkt er tevens op dat Marouane Fellaini niet van de partij is.