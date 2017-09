KNVB slaat alarm naar clubs: beruchtste matchfixer actief

20:54 – De KNVB waarschuwt de betaald voetbalclubs voor 's werelds beruchtste matchfixer. De Singaporees Wilson Raj Perumal is in Nederland actief, meldt de voetbalbond schriftelijk aan de clubs. De betreffende brief is in handen van de NOS.



De KNVB, de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie komen hiermee naar buiten naar aanleiding van de documentaire 'Einde Speeltijd!', die zondag en een week later in een tweeluik wordt uitgezonden op NPO 2. De docu gaat over geldstromen in het huidige voetbal. De uitzending van zondag meldt onder andere dat Perumal actief is in Nederland.



Voor de KNVB, de ECV en CED reden genoeg om alarm te slaan bij directies van de clubs. "Zo zijn er aanwijzingen dat hij in het recente verleden gesignaleerd is bij een wedstrijd in Nederland en heeft hij spelersmakelaars, clubs en spelers in Nederland onder een schuilnaam benaderd", valt in de brief te lezen. "Daarnaast zijn er aanwijzingen dat hij spelers met valse contracten probeert te verleiden om voor hem actief te worden."



De KNVB heeft de informatie over Perumal gedeeld met de opsporingsdiensten. Er wordt benadrukt dat de ontwikkelingen aandachtig gevolgd worden. De brief is ondertekend door Gijs de Jong (operationeel directeur betaald voetbal KNVB), Jacco Swart en Alex Tielbeke (directie ECV) en Marc Boele (directeur ECD).



Beide delen van 'Einde Speeltijd' wordt de komende twee zondagen uitgezonden om 21.00 uur.