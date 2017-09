Opluchting bij Holla en Twente: "Iedereen had dit nodig"

22:23 – FC Twente is ontzettend opgelucht na de zege in de derby tegen Heracles Almelo (2-1). Danny Holla was vrijdag met een vrije trap matchwinner. De middenvelder zag Twente in de eerste helft kansen missen en na rust slap uit de kleedkamer komen.



"Dit hadden we zo nodig", zegt Holla tegen FOX Sports. "We begonnen heel goed, met twee, drie goede kansen. Die moesten we maken, dan gooien we de wedstrijd net als tegen FC Utrecht direct in het slot. Dat deden we niet, en werd het de tweede helft lastig."



Paul Gladon tekende vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker. "We kwamen slap uit de kleedkamer", aldus Holla. "Heracles deed een kleine omzetting met Kuwas op het middenveld. We hadden moeite om druk te houden op de bal."



Holla keerde als invaller het tij met zijn rake vrije trap. "Iedereen had dit nodig. We zitten in een moeilijke fase en dan zijn dit soort momenten heerlijk. Dit is zo belangrijk, ook voor de supporters. Zeker deze wedstrijd. We staan nu op zes punten en vanaf nu moeten we doorpakken."