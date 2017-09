Koeman vindt ontslag De Boer 'absurd': "Geen kans gehad"

11:34 – Net als vele andere collega-trainers heeft ook Ronald Koeman geen goed woord over voor de directie van Crystal Palace. De coach van Everton vindt het belachelijk dat Frank de Boer al na vier duels op straat gezet werd door de Londense club.



In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat Koeman in op de situatie van De Boer. "Toevallig kwam Sammy Lee laatst eten bij ons thuis, mijn assistent bij Southampton, die bij Palace ook de assistent was van Frank. Als je dan hoort wat er allemaal speelt binnen zo'n club. Je moet in dat opzicht ook een beetje geluk hebben", beseft Koeman.



De Nederlander spreekt uit eigen ervaring. "Ik heb zoiets bij Valencia ook meegemaakt. Daar speelde van alles, ook in financieel en politiek opzicht, het was ongelooflijk onrustig. Moet je eens kijken hoeveel trainers die hebben gehad sinds 2008. Soms moet je ook gewoon wat geluk hebben in je keuzes. Daarom geloof ik ook niet dat het ontslag van Frank heel erg afstraalt op 'de Nederlandse trainer' in het algemeen. Iedereen vond dit absurd. Hij heeft geen normale kans gehad.''