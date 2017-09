Van Ginkel is positief en zegt dat PSV het op de rit heeft

13:37 – Een paar weken geleden draaide het zeer moeizaam bij PSV, maar inmiddels is de ploeg de juiste weg ingeslagen. De Eindhovenaren wonnen van Feyenoord en boekten een week later een spectaculaire 1-7 zege op FC Utrecht. Aanvoerder Marco van Ginkel vindt dat zijn team goed bezig is.



Het momentum is snel gekanteld bij PSV, dat nu bovenaan staat. "Je weet hoe dat gaat. We wonnen de topper tegen Feyenoord. Dan ook nog met zo'n uitslag van FC Utrecht winnen, zegt iets over ons team. Natuurlijk hadden we in die gewonnen wedstrijden ook onze mindere momenten, maar we zien het positief in. Ik denk dat we het nu aardig op de rit hebben", zegt Van Ginkel tegen Omroep Brabant. "Iedereen voelt zich goed en er is een positieve sfeer bij ons."



Er kan dit weekend veel gebeuren in de Eredivisie, aangezien de topdrie lastige duels speelt. "Ajax en Feyenoord hebben het moeilijk en AZ en zeker Heerenveen doen het goed. Dus dat worden voor al die ploegen belangrijke potjes. Maar wij moeten ons vooral druk maken om Willem II. Toch een soort derby. Ze spelen wel vaker met vijf verdedigers en zullen tegen ons gaan bikkelen. Dus ook dat kan voor ons weer een lastig potje worden."



Van Ginkel weet dat er regelmatige verrassende uitslagen worden neergezet in de Eredivisie. "Wij hebben tegen Utrecht een mooie uitslag neergezet en de grote clubs verliezen verrassend. Soms is alles dus mogelijk. Over Ajax en Feyenoord hoeven we het niet te hebben, maar wij zijn lekker bezig. Belangrijke wedstrijden hebben we gewonnen en met nog één wedstrijd voor de interlandstop willen we die reeks tegen Willem II natuurlijk voortzetten."