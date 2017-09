Geen doelpunten in Nordderby tussen HSV en Werder

21:02 – De Nordderby tussen Hamburger SV en Werder Bremen heeft geen doelpunten opgeleverd. Het werd zaterdag 0-0 in het Volksparkstadion van Hamburg. HSV en Werder blijven daardoor in de onderste regionen van het Bundesliga-klassement bivakkeren.



HSV begon met twee overwinningen voortvarend aan het nieuwe seizoen, maar ging in de daaropvolgende vier wedstrijden telkens onderuit. De ploeg heeft nu zeven punten uit zeven duels, goed voor een gedeelde twaalfde plaats - op doelsaldo staat het vijftiende. Werder is met vier punten de nummer zeventien van Duitsland. Ook SC Freiburg heeft vier punten, maar speelt zondag nog thuis tegen 1899 Hoffenheim.



In de derby van zaterdag had HSV meer balbezit dan Werder en creëerde het ook meer kansen dan de bezoekers, maar tot doelpunten leidde dat niet.