VVV-Venlo pakt volle buit op bezoek bij Excelsior

22:39 – VVV-Venlo heeft de uitstekende seizoensstart een goed vervolg gegeven tegen Excelsior. In Kralingen wonnen de Limburgers met 0-2, mede dankzij een schitterende, Bergkampiaanse stift van Clint Leemans. Dankzij de zege wint de promovendus eindelijk weer eens na vier duels wachten.



Het was een wedstrijd van veel gemopper op zowel het veld als de tribunes. En dan met name bij Excelsior, want het liep totaal niet, ondanks een grote kans meteen na het eerste fluitsignaal. Vooral de scheidsrechter moest het ontgelden. Dat het elftal van Mitchell van der Gaag op eigen veld nog geen punt heeft gepakt dit seizoen zorgde voor extra frustratie. Het was veelzeggend dat Zakaria El Azzouzi en Luigi Bruins – normaal gesproken twee smaakmakers – werden geslachtofferd bij een dubbele wissel.





Na een halfuur kwamen de bezoekers uit Venlo al op voorsprong, terwijl ze niet eens veel kansen creëerden. De goal werd in de schoot geworpen door doelman Ogmundur Kristinsson, die de bal zomaar inleverde terwijl hij alle tijd had. Toch maakte Clint Leemans er een wereldgoal van met een perfecte stift.



Ook na rust was VVV niet echt veel beter, maar wel effectiever. Terwijl Mike van Duinen een goede kans miste, sloeg Ralf Seuntjens wel toe. De ervaren spits kopte de bal uit een verlengde vrije trap in alle vrijheid binnen en zette VVV op 0-2. Het centrale duo Jurgen Mattheij-Jordy de Wijs was nauwelijks iets te verwijten. Vooral op het middenveld had Excelsior weinig te vertellen en werd het op duels afgetroefd. Ook voorin kon het geen vuist maken, het zette VVV-doelman Lars Unnerstall zelden aan het werk.



VVV was al voor het vijfde duel op rij op zoek naar een overwinning. Het begon uitstekend aan het seizoen met twee zeges op Sparta en FC Twente, maar zakte vervolgens wat terug. Excelsior blijft thuis zoeken naar de eerste punten en blijft steken op de 13e plek.