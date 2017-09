Carvajal aan de kant door ontsteking van hartzakje

30 september 2017 – Dani Carvajal staat voorlopig aan de kant bij Real Madrid. De Spaanse topclub meldt zaterdag via de officiële kanalen dat de rechtsback met een ontsteking van zijn hartzakje kampt. De medische staf van Real weet nog niet hoe lang Carvajal aan de kant staat.



Wel is duidelijk dat Carvajal zondag niet mee kan doen in de competitiewedstrijd tegen Espanyol. Ook heeft de verdediger zich moeten afmelden voor de WK-kwalificatieduels met Albanië en Israël van volgende week. Carvajal miste nog geen minuut van dit La Liga-seizoen.



Real Madrid is de huidige nummer zes van Spanje. In de eerste zes duels pakte het slechts elf punten.