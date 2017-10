Israël hard voor Feyenoord: "Het ligt aan de instelling"

9:14 – Vier nederlagen in de laatste vijf duels, het is de teleurstellende balans van Feyenoord in de laatste weken. Volgens oud-speler Rinus Israël is niet de absentie van belangrijke spelers, maar de instelling van het elftal de belangrijkste reden voor de mindere fase.



"Het ligt in de eerste plaats aan de instelling", vertelt hij aan de NOS. "Als je thuis van NAC verliest, zoals vorige week, is dat gewoon heel slecht. Dan ligt het aan de instelling en dat is de spelers aan te rekenen. Dan kan het zijn dat je een paar geblesseerden hebt, maar dat is het probleem niet. Als ze honderd procent arbeid willen verrichten, dan win je zo'n wedstrijd."



Israël vindt dat de instelling altijd goed moet zijn bij Feyenoord. "Feyenoord heeft vorig seizoen voor Nederlandse begrippen een geweldig seizoen gedraaid', zegt de voormalig international. "Maar ze zijn niet kampioen geworden omdat ze kwalitatief het beste elftal hadden. Het kwam vooral door arbeid en instelling. Dit seizoen vond ik Feyenoord alleen goed spelen in de tweede helft tegen PSV. De rest was onder de maat."