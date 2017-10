Ajax met Wöber, Schöne en Huntelaar tegen Heerenveen

13:27 – Door de absentie van Mitchell Dijks heeft trainer Marcel Keizer een basisplaats ingeruimd voor Maximilian Wöber tegen sc Heerenveen. Ook Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar zijn in de basisploeg opgenomen.



Mitchell Dijks is ziek en ontbreekt zodoende in de selectie. Keizer schuift Nick Viergever daardoor door naar linksback, terwijl Wöber voor het eerst in de Eredivisie in de basis begint. Lasse Schöne start weer op het middenveld, terwijl Frenkie de Jong op de bank zit. Voorin zijn er basisplaatsen voor David Neres en Klaas-Jan Huntelaar. Justin Kluivert en Kasper Dolberg zitten op de bank in Friesland.



Opstellingen

sc Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Woudenberg; Kobayashi, Schaars, Thorsby; Ødegaard, Ghoochannejhad, Rojas.

Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber, Viergever; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Younes.