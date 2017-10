Heerenveen-revelatie Zeneli loopt breuk in voet op

13:43 – Zeer slecht nieuws voor sc Heerenveen en Arber Zeneli. De smaakmaker van de Friezen was in dit seizoen de gevaarlijkste aanvaller in de ploeg van Jurgen Streppel, maar zal voorlopig niet in actie komen. De buitenspeler heeft een breuk in zijn voet opgelopen. Hij ontbreekt dus ook tegen Ajax.



Dat bevestigt de Friese club zondagmiddag op de eigen website. Zeneli zou de breuk zaterdag op de training hebben opgelopen. De kans is groot dat de aanvaller in ieder geval enkele weken buitenspel zal staan, laat Heerenveen zelf ook weten.



Zondagmiddag ontbreekt hij in ieder geval tegen Ajax: hij wordt vervangen door Marco Rojas. Zeneli kwam tot dusver in alle zes eredivisieduels in actie en was daarin goed voor twee goals.