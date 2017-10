Keizer na broodnodige zege: "Het moet beter dan vandaag"

16:46 – Er werd al gespeculeerd over zijn ontslag, maar dankzij een 0-4 zege van Ajax bij het in de eerste zes wedstrijden ongeslagen sc Heerenveen zal Marcel Keizer toch met een redelijk gevoel de interlandperiode ingaan. De trainer was zeer blij met overwinning in Friesland.



"Dat is ook logisch als je thuis tegen Vitesse verliest, terwijl je al verliespunten hebt en een slechte wedstrijd speelt", vertelt de trainer tegenover FOX Sports. "Dan is het fijn dat je een slechte wedstrijd met 0-4 wint. En we weten dat het beter moet dan vandaag."



"We speelden bij vlagen aardig", vervolgt Keizer. "We hadden in het begin moeite met de lange bal van Heerenveen, omdat ze heel hoog druk zetten. Bovendien moesten Max Wober en Matthijs de Ligt aan elkaar wennen. Na een tijdje ging het steeds beter, hielden we het veld kleiner en werd het voor onze middenvelders steeds makkelijker voetballlen."