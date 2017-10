'Geblesseerde' De Vrij scoort voor Lazio, Inter wint weer

16:55 – Door een blessure ontbreekt Stefan de Vrij in de selectie van Oranje, maar opmerkelijk genoeg heeft de verdediger zondagmiddag wel gespeeld en gescoord voor Lazio Roma. De verdediger had met zijn doelpunt een aandeel in de klinkende 6-1 zege op Sassuolo. Ondertussen deed Internazionale weer uitstekende zaken door te winnen bij Benevento.



De Vrij ontbrak vrijdag in de spelersgroep van Oranje voor de aanstaande belangrijke interlands, maar verscheen zondag doodleuk in de basis bij Lazio. Met de Nederlander in de basis kwam de thuisploeg nog wel op achterstand, omdat Domenico Berardi na een halfuur een strafschop verzilverde. Op slag van rust trok Luis Alberto de stand gelijk en in de tweede helft ging de Europa League-deelnemer helemaal los. Stefan de Vrij maakte al snel de 2-1, waarna wederom Alberto, Marco Parolo (2) en Ciro Immobile de score opvoerden naar 6-1. Immobile staat al op dertien goals in dit seizoen.



Internazionale blijft in het spoor van koploper Napoli, het verschil bedraagt slechts twee punten. De formatie uit Milaan stond door een dubbelklapper van Marcelo Brozovic al na 22 minuten met 0-2 voor bij Benevento, maar Marco D'Alessandro bracht de spanning kort voor rust terug. Tegen de puntloze hekkensluiter bleef het vervolgens lang spannend voor Inter, maar de ploeg trok de zege over de streep.



Voor Fiorentina blijft het seizoen 2016/2017 een wisselvallige voetbaljaargang. Giovanni Simeone zette La Viola snel op voorsprong bij Chievo Verona, maar toch werd er met 2-1 verloren. Twee doelpunten van Lucas Nahuel Castro waren te machtig voor de nummer twaalf van de competitie.



Ondertussen heeft Torino nagelaten om de vijfde plaats in de Serie A in handen te nemen. Tegen Hellas Verona kwam het op een ruime 2-0 voorsprong, maar dat bleek niet genoeg om te winnen. In de laatste minuten van het duel kreeg de thuisploeg twee goals tegen, waardoor het nu zevende staat. SPAL 2013 tegen Crotone, het andere duel van de zondagmiddag, eindigde in een 2-2 gelijkspel.