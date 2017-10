Ten Hag baalt van gelijkspel: "Een onnodige tegengoal"

18:23 – Na twee forse nederlagen (4-0 tegen FC Twente en 1-7 tegen PSV) op een rij wist FC Utrecht zondag weer eens een puntje te pakken. Na de 0-1 van Cyril Dessers leek er zelfs even een zege in te zitten, maar de ploeg van Erik ten Hag moest toch genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.



"Dit is in ieder geval een resultaat", zegt de trainer tegenover de NOS. Toch baalt hij ook enorm. "Als je 1-0 voorkomt, dan hoop je dat je 'm ook over de streep kan trekken. Het was een onnodige tegengoal, want op dat moment hadden we de wedstrijd onder controle."



Dat het momenteel niet zoals gedroomd gaat bij FC Utrecht begrijpt Ten Hag. "We zijn onder anderen Sébastien Haller en Sofyan Amrabat kwijtgeraakt en daarvoor hebben we vervangers gehaald. Zij hebben tijd nodig zich te ontwikkelen. We hebben een goede selectie en gaan op deze voet verder. Het begint altijd met beleving en dat heb ik tegen Vitesse gezien."