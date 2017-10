Feyenoord-uitblinker Berghuis: "Ik had er zin vandaag"

21:17 – Met Steven Berghuis als de grote uitblinker won Feyenoord na twee nederlagen op een rij (PSV 1-0 en NAC Breda 0-2) eindelijk weer een Eredivisie-duel. AZ moest er met maar liefst 0-4 aan geloven, mede dankzij twee goals en een assist van de vleugelspeler.



"Ik had er zin in vandaag",zo luidt zijn conclusie op de de clubwebsite. "Ik heb mezelf voorgenomen om dit seizoen nog belangrijker te zijn voor Feyenoord dan vorig seizoen. Dat kan met doelpunten en met assists. Ik ben blij dat ik vandaag op beide fronten van waarde ben geweest. Ik weet dat ik dit in me heb en ben gewoon gretig."



"We zaten gelijk lekker in de wedstrijd", vervolgt Berghuis. "Er werd voor elkaar gestreden en ook goed gevoetbald. We waren getergd na de nederlagen van de afgelopen weken. Zeker het verlies thuis tegen NAC Breda kwam hard aan. Er stond wat druk op, maar we hebben het goed opgepakt."