Atalanta snoept Juventus als eerste punten af

22:47 – Juventus is in de Serie A voor het eerst tegen puntenverlies aangelopen. Op bezoek bij Atalanta Bergamo - met Hans Hateboer in de basisopstelling - gaf het een voorsprong weg (2-2). SSC Napoli is na zeven duels nog de enige met een honderd procent score.



Federico Bernardeschi nam Juventus bij de hand in de eerste helft. Eerst schoot de bal zelf tegen de touwen en vervolgens gaf hij de assist op Gonzalo Higuaín die de bal hard in de bovenhoek schoot. Er leek niets aan de hand, maar Gianluigi Buffon maakte en voor zijn doen zeldzame fout. Hij grabbelde bij een vrije trap, waarna Mattia Caldara er als de kippen bij was om de aansluitingstreffer te maken.



Atalanta had voor rust al de gelijkmaker kunnen maken, maar Jasmin Kurtic kopte over. Na de pauze ging de jacht vrolijk verder. De 2-2 werd uiteindelijk tegen de touwen gekopt door Bryan Cristante. Juventus had de winst alsnog kunnen pakken, want vlak voor tijd kreeg de Oude Dame een strafschop. Paulo Dybala miste de uitgelezen kans op de winnende treffer.