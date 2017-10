AZ-debutant Koopmeiners: "Nu overheerst de uitslag"

1 oktober 2017 – Het was geen fijne middag voor AZ. De ploeg verloor in eigen huis met maar liefst 0-4 van Feyenoord. Toch was er een speler bij de Alkmaarders die de dag niet snel zal willen vergeten. Teun Koopmeiners maakte namelijk zijn officiële debuut.



"Toen ik inviel dacht ik: volle bak gasgeven. Laten zien dat ik er graag wil staan", vertelt de middenvelder tegen het clubmedium. "Ik heb geprobeerd om de ploeg energie vooruit te geven. Nu overheerst het gevoel van de uitslag, maar een paar dagen later komt het trotse gevoel wel naar boven. Het is hartstikke mooi voor de club, voor mezelf en voor het publiek. Alleen hadden we gehoopt op een ander resultaat."



Volgens Koopmeiners had de score lager kunnen uitvallen. ""We gaven de goals ook wel een beetje cadeau. We hebben geprobeerd om de stand nog recht te trekken, maar Feyenoord was gewoon effectiever dan wij vandaag. Zelf kreeg ik ook vier kansen, maar er ging er geen in."