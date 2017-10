Advocaat reageert op basisplek De Vrij: "Vol verbazing"

7:47 – Oranje-bondscoach Dick Advocaat is verbaasd over de gang van zaken rond Stefan de Vrij. De centrale verdediger meldde zich vanwege een blessure af voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (7 oktober, uit) en Zweden (10 oktober, thuis), maar speelde afgelopen weekend wel gewoon 67 minuten mee in het thuisduel van zijn club Lazio tegen Sassuolo (6-1 winst). De Vrij maakte zelfs een doelpunt.



Advocaat was 'vol verbazing' dat De Vrij meespeelde bij Lazio. Beide partijen hadden na afloop van de Serie A-partij contact, waarbij de speler aangaf nog wel pijn te hebben. "Als iemand niet honderd procent fit is, roep ik hem niet op", aldus Advocaat tegen de NOS. Het is niet precies duidelijk met welke blessure De Vrij kampt.



Ook Virgil van Dijk behoort niet tot de Oranje-selectie, maar Advocaat houdt hem in de gaten. "Hij heeft bijna negen maanden niet gespeeld, dan roep ik je niet op. Maar goed, dat is zoals het er nu voorstaat", besluit hij.